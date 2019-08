Formula 1 – Parla il medico dei piloti, le rivelazioni di Ceccarelli: “sono dei gran cagasotto, c’è chi ha paura anche di… misurare la pressione”

La Formula Medicine compie 30 anni: i simpatici aneddoti dell’ideatore Riccardo Ceccarelli

Il mondo della Formula 1 è ricco di fascino e spettacolo: i piloti sfrecciato a velocità altissime nelle piste di tutto il mondo regalando emozioni incredibili a tutti i loro fan. Dietro il ‘circo’ della Formula 1 si nasconde tantissimo lavoro: tante e a volte anche impensabili sono le mansioni che vanno svolte per permettere che tutto venga alla perfezione.

Al primo posto, sicuramente, c’è la salute dei piloti: i campioni delle quattro ruote rischiano ogni giorno la vita quando scendono in pista, ma sanno che, qualsiasi cosa accada, c’è sempre un’equipe impeccabile di medici che lavora sodo per loro.

Se la MotoGp ha la Clinica Mobile, la Formula 1 ha la Formula Medicine, ideata da Riccardo Ceccarelli: “è nata da un fallimento perché io prima di diventare medico ero pilota, nelle categorie minori nazionali. Poi un giorno ho capito che con il motorsport si può anche morire. Di fame. Quando ho cominciato ero con una sola squadra la March del mio amico Ivan Capelli. Mi dicevo che se fossimo andati avanti per 3 o 4 anni ci avrei messo la firma“, ha raccontato alla ‘rosea’.

Dopo 30 lunghi anni di attività, Ceccarelli ha tanti aneddoti da raccontare, molti dei quali riguardano i piloti e le loro paure: “spesso sono dei gran cagasotto. Ho visto un campione del Mondo piangere perché non voleva fare un iniezione. In generale quasi tutti hanno fifa matta degli aghi. Non posso far nomi, o meglio uno sì, perché lo dice sempre anche lui: Jean Alesi. Jean non solo non ha mai fatto un’iniezione o un prelievo in vita sua, ma non si fa nemmeno misurare la pressione. Ha paura anche di quello“.

