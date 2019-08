Formula 1 – Leclerc non si nasconde: “ho un problema con le gomme, Vettel fa meglio di me e non capisco…”

Charles Leclerc analizza con lucidità l’esito del Gp d’Ungheria che l’ha visto 4° dietro Vettel: il pilota monegasco dà la colpa all’usura delle gomme e alla sua cattiva gestione del problema

Pausa estiva di riflessione per i piloti della Formula 1. Charles Leclerc ha ripensato alla gara del Gp d’Ungheria riflettendo sulle ragioni che lo hanno portato a concludere quarto: il problema principale è stato sicuramente l’usura delle gomme.

Leclerc ha spiegato di non aver gestito al meglio tale aspetto, nel quale Vettel sembra trovarsi maggiormente a suo agio: “ho fatto fatica con le gomme posteriori da metà gara in poi. Le gomme stavano crollando. Abbiamo fatto il pit stop abbastanza presto alla fine del primo stint, principalmente perché stavamo faticando con le gomme, e poi ho accusato di nuovo un calo anche verso la fine del secondo. Dunque, c’è qualcosa che Seb sta facendo meglio di me nei long run, quando arriva il degrado. Sono abbastanza sicuro che Seb stia facendo meglio di me da quel punto di vista, quindi devo capire di cosa si tratta e migliorare. Mi mancava il ritmo sia alla fine del primo che primo che del secondo stint. Sono alcune gare che riesco ad essere veloce in qualifica, ma poi nella parte finale della gara faccio sempre più fatica. Devo capire cosa posso fare con il mio stile di guida per migliorare la situazione o con il bilanciamento della vettura per avere un compromesso tra le due cose, perché alla fine è in gara che si assegnano i punti. La gara di Budapest è stata un peccato, ma sono abbastanza sicuro che mi servirà per imparare“.

