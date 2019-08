Formula 1 – Leclerc fiducioso, Vettel si accontenta ed Hamilton promette battaglia: le parole a caldo dei protagonisti delle qualifiche di Spa

Leclerc soddisfatto, Vettel spera nel calo delle temperature ed Hamilton promette battaglia: le prime parole dei protagonisti delle qualifiche del Gp del Belgio

Stratosferica pole position di Leclerc a Spa: il giovane monegasco della Ferrari è il poleman del Gran Premio del Belgio. Il ferrarista si è lasciato alle spalle il compagno di squadra, Sebastian Vettel, ed il campione del mondo in carica, Lewis Hamilton.

“Ottime sensazioni, il primo settore non l’ho fatto come avrei voluto, siamo andati molto lenti per preparare il giro per via del traffico, ho faticato parecchio, dal secondo settore siamo stati molto forti ed è stato fantastico. Non stavo tanto a pensare alle scie, volevo essere da solo, sono molto contento, ho pensato solo al mio giro, abbiamo faticato un po’ di più nel passo gara nelle prove di ieri dobbiamo lavorare ancora un po’ ma guardando al passo di oggi sembra molto buono“, queste le prime parole di Leclerc al termine delle qualifiche.

“Non è male la prima fila ma per lottare per la pole mi sono trovato troppo in coda, niente scuse, dobbiamo concentrarci per la gara, speriamo di avere un buon passo, lo dobbiamo dimostrare, domani dovrebbe andare meglio la macchina andava meglio già oggi, le temperature dovrebbero calare nella notte, vedremo domani“, ha aggiunto Vettel.

“Le Fp3 sono state una sessione terribile per me ed è doloroso perchè so quanto hanno dovuto lavorare per mettere a posto la macchina, una sfida incredibile, ho cercato di ripagarli con una grande qualifica, comunque la terza posizione non è male, la pole non era raggiungibile oggi quindi va bene così. Bottas? Era un pochino lento, cercava di mantenere la scia a chi gli stava davanti, io stavo dietro di lui, è stato abbastanza complicato, la Ferrari ha dimostrato di aver fatto un ottimo lavoro, Charles è stato eccezionale speriamo di dargli filo da torcere in gara. Speriamo di poter fare una buona gara poi esamineremo tutto con calma“, ha concluso Hamilton.

SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE:

Valuta questo articolo