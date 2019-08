Formula 1 – Leclerc analizza la sua stagione: “mi do quasi un 7, ma voglio un finale da 10. Rimpianti? Baku e Ungheria perchè…”

Charles Leclerc analizza la sua prima parte di stagione in Ferrari: il pilota monegasco si dà (quasi) un 7, ma vuole un finale da 10, possibilmente senza errori

Conclusa la pausa estiva, i piloti di F1 sono pronti a tornare in pista nel weekend che porta alla gara di Spa in Belgio. Charles Leclerc, intervistato da La Repubblica, ha esaminato la sua prima parte di stagione, analizzandone aspetti positivi e criticità da migliorare. Il giovane pilota monegasco è apparso spesso veloce in pista, ma un po’ di sfortuna a e qualche errore da imputare all’inesperienza, gli hanno fatto ottenere meno punti di quanti avrebbe potuto guadagnare grazie alle sue prestazioni.

Leclerc stesso ha ammesso: “non amo darmi voti, ma finora dico 6.8. Per il resto della stagione voglio un 10: sarà difficile ma io preferisco sempre puntare in alto. Sono molto più maturo rispetto all’anno scorso, in Formula 1 si cresce in fretta. Rimpianti? Baku e l’Ungheria, errori inaccettabili. Ho ripensato anche a Montecarlo, ma non ho rimpianti per i rischi che mi sono preso: partivo 16° e non potevo fare altro che provarci. Se mi è mancata fortuna? Anche, ma soprattutto la capacità di eliminare gli errori quando ci sono opportunità. E’ quello che ho capito finora, ne voglio fare tesoro“.

