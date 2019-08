Formula 1 – Tale padre, tale figlio! Jos Verstappen attacca Hamilton: “è scosso da Max! Mio figlio come Senna se.”

Jos Verstappen, attacca Hamilton dopo le ultime schermaglie verbali con il figlio Max: il pilota britannico sarebbe ‘scosso’ dalle prestazioni del giovane olandese

Tale padre, tale figlio: mai alcun detto fu più veritiero. Le stoccate verbali Max Verstappen le ha imparate da papà Jos. L’ex pilota olandese ha voluto partecipare alle schermaglie verbali degli ultimi giorni nelle quali il ‘piccolo’ Max non ha speso esattamente parole d’elogio per Lewis Hamilton.

Papà Jos ha deciso di rincarare la dose, sottolineando le ultime prestazioni del figlio e le difficoltà del pilota Mercedes: “se guardiamo a come ha guidato Max nelle ultime gare, non c’è da esserne molto sorpresi. Si nota anche dalle dichiarazioni recenti di Hamilton. Perché dovrebbe prendersi il disturbo di rispondere ai rumors? È arrivato a dire che il motore Honda è attualmente migliore del Mercedes, ma a giudicare dalle prestazioni in rettilineo a me non sembra proprio sia così. […] Max vincente con un motore Honda? Ciò che successe con Senna ai tempi della McLaren potrebbe accadere di nuovo con Max e questo non può che essere positivo. Ultima pole position? Max non me ne ha mai parlato, è rimasto sereno e concentrato. Il fatto che non avesse ancora conquistato una pole position non è mai stato un problema per lui, non si è mai lasciato preoccupare da questo genere di pensieri”.

