Formula 1 – Che botta per Hamilton nelle FP3, Lewis si stampa contro le barriere: Mercedes mezza distrutta [VIDEO]

Il pilota della Mercedes causa la prima bandiera rossa della terza sessione di prove libere, stampandosi contro le barriere

La mattina della Mercedes a Spa non poteva andare peggio di così, incidente per Lewis Hamilton nel corso della terza sessione di prove libere del Gp del Belgio. Il pilota britannico perde il controllo della sua monoposto al La Fagne, stampandosi contro il muro di protezione a velocità comunque sostenuta.

Mezza distrutta la W10 del campione del mondo, che adesso dovrà essere immediatamente riparata dai meccanici della Mercedes in tempo per le qualifiche, in programma questo pomeriggio alle 15. Ecco il video dell’incidente:

SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE:

Valuta questo articolo