Formula 1 – Hulkenberg ‘scaricato’ dalla Renault, il tedesco non nasconde il suo dispiacere: “è un peccato”

Nico Hulkenberg è stato ‘scaricato’ dalla Renault: il pilota tedesco non sarà più un pilota del team francese a partire dal termine della stagione 2019 di F1. La Renault ha infatti annunciato oggi l’ingaggio di Esteban Ocon, che dal 2020 sarà compagno di squadra di Daniel Ricciardo.

Dopo gli annunci ufficiali, Hulkenberg ha pubblicato sui sui profili social un messaggio d’addio, nel quale non nasconde il suo dispiacere: “è un peccato che il viaggio con la Renault finisca dopo la stagione, soprattutto perché non siamo ancora riusciti a raggiungere i nostri obiettivi. Speravamo di fare un altro passo avanti in questa stagione, ma sfortunatamente non ci siamo riusciti finora. È noto che la scelta dei driver non riguarda solo le prestazioni, è un insieme di fattori. Ma è così. Sicuramente ci sarebbe piaciuto vederlo in modo diverso .. ma comunque, mi concentrerò e cercherò di raggiungere il massimo successo per il nostro team nelle gare rimanenti! Per quanto riguarda il 2020, sono fiducioso di trovare una buona soluzione, ma al momento non c’è nulla da annunciare“.

