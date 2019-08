Formula 1, la stampa francese ‘veste’ Ocon con i colori Renault: la reazione social di Hulkenberg è spassosa [FOTO]

Il pilota della Renault si attende un giovedì scoppiettante a Spa, ricco di annunci ufficiali da parte dei team impegnati sul mercato

“Finalmente un giovedì più emozionante…“, con questa frase ironica Nico Hulkenberg ha commentato sui social la prima pagina del quotidiano francese ‘Auto Hebdo‘, caratterizzata dal primo piano di Esteban Ocon con la tuta Renault. Non è ormai un mistero che il team francese abbia puntato tutto sull’attuale terzo pilota della Mercedes, incassando la sua firma nei giorni scorsi.

L’ex Force India prenderà il posto proprio di Hulkenberg, pronto ad emigrare magari in Haas, dove Gunther Steiner farebbe carte false per affiancarlo a Magnussen. In attesa di questo valzer di sedili, il tedesco ha usato l’ironia per commentare la prima pagina del quotidiano francese, attendendosi un giovedì pieno di annunci di mercato. Ecco la Instagram Story di Hulk:

