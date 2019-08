Formula 1 – Hamilton lancia la sfida: “ma quale ritiro, ho tanto da vincere! Ho 34 anni ma non mi sono mai sentito meglio”

Lewis Hamilton non ha intenzione di ritirarsi: il pilota britannico si sente in grande forma nonostante i 34 anni ed è pronto a fare incetta di successi e trofei

Lewis Hamilton si ritira? Neanche per idea! Nonostante i 34 anni, il pilota britannico si sente al top della forma e i risultati parlano chiaro. Leader del Mondiale a bordo della sua Mercedes, Lewis Hamilton ha praticamente in tasca il sesto Mondiale e punta al record di 7 titoli iridati vinti da Michael Schumacher e alle sue 91 vittorie in F1 (Lewis è fermo a 81).

Intervistato dal Guardian, Hamilton ha spiegato: “ho 34 anni, ma mi sento un pilota migliore che mai. Un giorno dovrò ritirarmi, ma in questo momento mi sento benissimo, sia fisicamente sia mentalmente. Un giorno dovrò ritirarmi ma ora non ho intenzione di ritirarmi presto perchè ho molto da fare, molto da guadagnare e da raggiungere, sia dentro sia fuori la macchina“, ha aggiunto il pilota di Stevenage che poi ha elogiato la Mercedes: “Non credo che ci accontenteremo mai. Abbiamo sempre la stessa mentalità. Ci siamo riusciti perchè tutti lavoriamo sempre molto duramente. Nessuno è migliore di nessuno, ci completiamo a vicenda. Anzi voglio che la seconda metà dell’anno sia ancora migliore della prima metà. Il nostro è stato un viaggio fenomenale. Abbiamo ottenuto la nostra prima vittoria in Ungheria nel 2013 e siamo andati sempre più forte. La maggior parte delle persone che è ancora qui è la stessa di quando sono arrivato nel team. E’ stato finora un viaggio straordinario e sono entusiasta di vedere cosa potremmo fare di più insieme“.

