Formula 1 – Gp di Germania a rischio! La Mercedes taglia i fondi: il retroscena firmato Toto Wolff

Il Gp di Germania di Formula 1 è a rischio: la Mercedes taglia i fondi per la stagione 2020: Toto Wolff spiega di non poterne sostenere i costi come già accaduto in passato

La prossima stagione di Formula 1 presenterà 22 Gp, ma forse quello di Germania potrebbe scomparire dal calendario. Lo annuncia direttamente Toto Wolff, team principal della Mercedes, nonché sponsor principale che ha permesso di correre ad Hockenheim in questa stagione: ironia della sorte, nella gara peggiore per la scuderia tedesca.

Toto Wolff ha spiegato che nella stagione in corso, Mercedes è intervenuta personalmente per finanziare il Gp, ma che dalla prossima stagione non sarà più così: “lo scorso anno il contratto è stato firmato in maniera spontanea. Avemmo un meeting la domenica mattina con Carey e Bratches e loro mi chiesero se fossimo in grado di colmare le distanze a livello economico per disputare l’evento. In mezz’ora riuscimmo a trovare un accordo e a fare in modo di far disputare il Gran Premio di Germania. Ma ora non siamo più nella condizione di continuare a fare una cosa del genere. Anche perché penso che non dovremmo interferire con il business di Liberty Media e della F1. Sta a loro decidere quali circuiti debbano stare dentro o fuori il calendario. Per noi il Gran Premio di Germania è importante, perché Daimler è una compagnia tedesca, e ci sono tante famiglie e amici in Germania, ma non possiamo interferire nel loro business. Noi possiamo incoraggiare chi di dovere a dare un’occhiata al GP di Germania, ma è Carey a decidere dove si va a correre“.

Valuta questo articolo