Formula 1 – Giovinazzi svela il suo rapporto con Kimi Raikkonen: “aspetti positivi e negativi, ecco quali”

Antonio Giovinazzi ed il rapporto col suo compagno di squadra: le parole del pugliese dell’Alfa Romeo su Kimi Raikkonen

La Formula 1 è in vacanza: i piloti si stanno godendo la pausa estiva in attesa di tornare in pista per la seconda metà della stagione 2019. Intanto i campioni delle quattro ruote riescono a tenere impegnati i loro fan con aggiornamenti costanti sui social e dichiarazioni davvero interessanti.

Antonio Giovinazzi, nello specifico, in un’intervista a motorsportweek.com, ha parlato del suo compagno di squadra, Kimi Raikkonen: “ci sono aspetti positivi e negativi, il bello è che puoi imparare da lui, guardare i suoi dati, cosa fa nelle riunioni o in pista. Puoi imparare molto di più rispetto ad un normale pilota: è un campione del mondo, quindi diventa come una specie di obiettivo. In termini di risultato è sempre lì, non farà mai un errore. Ha molta esperienza e sa cosa fare. A volte il mio ritmo di gara può essere inferiore rispetto a quello di Kimi, ma solo perché sa cosa vuole e sa cosa fare, è già lì da 20 anni. Sono davvero felice di avere Kimi al mio fianco perché è un pilota ancora molto veloce, con molta esperienza e se gli chiedi qualcosa ti risponde”.

“Da parte mia, non ho esperienza. Cerco di essere concentrato, ma mi manca quella parte che fa molta differenza”, ha aggiunto Giovinazzi che ha ammesso di studiare di continuo il comportamento del suo compagno di squadra: “stavo osservando il suo on-board camera e l’ho visto fare qualcosa che io non facevo, mentre ora lo faccio. L’esperienza è la mancanza principale, ma penso che arriverà con le gare”.

Valuta questo articolo