Formula 1, la Mercedes ha deciso il futuro di Bottas: prima del week-end di Spa l’annuncio ufficiale

Stando a quanto riferito dalla stampa finlandese, la Mercedes avrebbe deciso di proseguire con Bottas, lasciando dunque via libera a Ocon per trasferirsi in Renault

La scelta tra Valtteri Bottas ed Esteban Ocon su chi sarà il prossimo compagno di Lewis Hamilton sembra essere stata compiuta, la Mercedes dovrebbe puntare sul finlandese, facendo valere l’opzione presente nel contratto 1+1 siglato nel 2018 dall’ex Williams.

Stando a quanto riferisce il quotidiano finlandese Tunun Sanomat, prima del week-end di Spa il team di Brackley dovrebbe annunciare la permanenza di Bottas, che andrà ad affrontare dunque il quarto anno al volante di una Freccia d’Argento. Una decisione difficile per Toto Wolff, costretto dunque a salutare Esteban Ocon, pronto a trasferirsi alla Renault per prendere il posto di Nico Hulkenberg. Il tedesco però non dovrebbe salutare la Formula 1, per lui infatti è previsto un sedile in Haas al posto di Grosjean o Magnussen.

