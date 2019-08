Formula 1, Leclerc rimanda le vacanze per qualche giorno: il monegasco torna subito in pista a Monza

Il pilota monegasco svolgerà domani un filming day sul tracciato brianzolo, prima di partire per le vacanze

La pausa estiva è iniziata, ma la Ferrari difficilmente si prenderà troppe vacanze. La situazione in cui versa il Cavallino è davvero tragica, nessuna vittoria nella prima parte di stagione e un gap da Mercedes e Red Bull che diventa sempre più ampio.

Per questo motivo Binotto e Vettel hanno sottolineato come ci sarà da lavorare anche in queste settimane di stop, nel corso delle quali la SF90 dovrà fare quel piccolo passo per ottenere almeno qualche vittoria. Intanto, nella giornata di domani Charles Leclerc tornerà in pista a Monza, svolgendo il secondo dei due filming day concessi dalla FIA in un anno. Il monegasco percorrerà i 100 km concessi dal regolamento con gomme Pirelli ‘demo’, vicini come specifica più alla Formula 2 che che alla Formula 1. Sarà un buon modo per tenersi in forma, in vista di una seconda parte di stagione in cui la Ferrari sarà chiamata ovviamente al riscatto.

