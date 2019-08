Formula 1 – Ferrari, Vettel predica prudenza: “pole obiettivo realistico, ma spesso il venerdì andiamo bene e poi…”

Ferrari veloce a Spa, ma “è solo venerdì”: Sebastian Vettel predica prudenza in vista delle giornate più calde del weekend belga

Primo nelle FP1, secondo nelle FP2, posizioni scambiate con il compagno di scuderia Charles Leclerc: Sebastian Vettel può sorridere al ritorno in pista dopo la pausa estiva. Sul tracciato di Spa la Ferrari va veloce, ma il pilota tedesco predica prudenza: troppe volte in stagione il venerdì ha dato risultati fin troppo ottimistici, poi non ripetuti il sabato in qualifica e la domenica in gara. In un’intervista riportata dalla ‘Rosea’ Vettel spiega: “andiamo bene sul giro singolo, la pole è un obiettivo realistico. Su giri veloci in sequenza facciamo invece più fatica. Il passo gara è certamente quello su cui dobbiamo lavorare un po’ di più. Insomma, è solo venerdì, altre volte siamo andati bene nella prima giornata di prove. Quindi aspettiamo e lavoriamo“.

