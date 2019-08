Formula 1 – La felicità di Verstappen: “la gente finalmente smetterà di chiedermi quando farò la prima pole position”

Max Verstappen firma la prima pole position della sua carriera: il pilota Red Bull contento per il traguardo raggiunto e per non dover sentire più una domanda alquanto… odiosa

Finalmente! Dopo 93 tentativi, Max Verstappen ha firmato la prima pole position della sua carriera. Il pilota della Red Bull è risultato il più veloce al termine delle qualifiche del Gp d’Ungheria, piazzandosi davanti alle Mercedes di Bottas ed Hamilton.

Intervistato in conferenza stampa, Verstappen si è detto contento per il traguardo raggiunto e ‘sollevato’ per non dover sentire più una domanda piuttosto fastidiosa: “mi sento bene. Per tutto il weekend la macchina è stata competitiva, c’era un punto interrogativo sulla qualifica perchè gli altri possono spingere di più rispetto a noi. Abbiamo tenuto il passo e siamo andati sempre meglio durante le qualifiche. Sono stato molto soddisfatto di com’è andata, la macchina è stata piacevole da guidare. Ho detto solo datemi delle nuove gomme. Quello che conta però è domenica come sempre. Finalmente la gente finirà di chiedermi quando farò la prima pole. A volte c’è bisogno di un pizzico di fortuna, altre volte ho commesso degli errori che mi hanno fatto sperare delle opportunità, oggi l’abbiamo centrata e sono molto contento“.

