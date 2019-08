Formula 1 – Concluse le FP1 a Spa: la Ferrari parte forte! Albon si mette davanti alle Mercedes [TEMPI]

Sebastian Vettel conclude le FP1 del Gp di Spa con il miglior tempo davanti a Leclerc: seguono le Red Bull di Verstappen e soprattutto Albon all’esordio sulla nuova monoposto, capace di mettersi davanti a Bottas ed Hamilton

Conclusa la pausa estiva, i piloti di F1 sono finalmente tornati in pista per la prima gara della seconda metà di stagione. Il circuito di Spa, in Belgio, ospita le canoniche FP1 del venerdì mattina che si aprono nel segno della Ferrari. Sebastian Vettel fa registrare il miglior tempo in pista, concludendo la prima sessione di prove libere con un tempo di 1:44.574, davanti al compagno di scuderia Charles Leclerc. Seguono le due Red Bull di Max Verstappen, pronto ad iniziare da doveva aveva lasciato, e soprattutto Alexander Albon, fresco di promozione dalla Toro Rosso a spese di Gasly (18° oggi). Il giovane pilota di origini thailandesi è riuscito a mettersi davanti alle Mercedes di Bottas ed Hamilton.

