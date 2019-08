Formula 1 – Clamorosa decisione in casa Red Bull: Gasly ‘retrocesso’ in Toro Rosso, arriva Alex Albon

La Red Bull ha comunicato un cambio fra i suoi piloti: a partire dal Gp del Belgio al fianco di Vertsappen ci sarà Alex Albon e non più Pierre Gasly

Alla fine la Red Bull ha deciso, la pausa estiva, evidentemente, ha portato consiglio. A partire dalla prossima gara in Belgio e per tutto il resto della stagione, Alex Albon sostituirà Pierre Gasly. Il giovane pilota francese paga caro l’inizio di stagione in salita, all’ombra di Max Verstappen, nel quale ha totalizzato appena 63 punti e nessun podio (181 quelli di Verstappen). Gasly verrà dunque ‘retrocesso’ in Toro Rosso ad accumulare esperienza, mentre Alex Albon verrà promosso nella scuderia principale grazie ai buoni risultati fin qui ottenuti con una monoposto meno prestante: 16 punti in 12 Gran Premi, fra i quali risulta il 6° posto ad Hockenheim del 26 luglio scorso.

