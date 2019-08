Formula 1 – 7 “back to back” e due nuove gare: pubblicato il calendario provvisorio della stagione 2020

La FIA ha approvato il calendario provvisorio per la stagione 2020 di Formula 1

Se ieri è stato i turno della MotoGp di svelare il calendario provvisorio della stagione 2020, oggi è la FIA ad annunciare le date, sempre provvisorie, delle gare del prossimo Mondiale di Formula 1. La bozza del calendario prevede ben 22 gran premi, un numero senza precedenti, in attesa però del rinnovo di contratto del Gp d’Italia.

Si parte il 15 marzo col Gp d’Australia, mentre il vincitore del mondiale 2020 sarà festeggiato ad Abu Dhabi il 29 novembre. Nel 70° anniversario della F1 si correrà su un nuovo circuito, in Vietnam, che diventerà il 34° paese dove andrà in scena un round del campionato. Ben 7 le gare “back to back” nella prossima stagione, che regaleranno emozioni uniche agli spettatori.

