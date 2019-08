Formula 1 – Il 4° posto in qualifica non demoralizza Bottas: “lenti in rettilineo, ma domani posso vincere”

Bottas fiducioso in vista della gara di domani a Spa: le parole del finlandese della Mercedes dopo le qualifiche del Gp del Belgio

Quarto posto per Valtteri Bottas nelle qualifiche del Gp del Belgio: il finlandese, fresco del rinnovo di contratto ha chiuso la sua Q3 di Spa alle spalle di Leclerc, poleman della gara belga, Vettel ed Hamilton. Il finlandese della Mercedes si è mostrato ottimista in vista della gara di domani: “il giro di lancio non ha influenzato il mio risultato, siamo un po’ troppo lenti in rettilineo come ci aspettavamo, quindi abbiamo bisogno della scia, per questo ci siamo incolonnati così in prova sembrava meglio però in simulazione di gara. Spero che il nostro punto di forza sarà il passo gara perchè oggi il divario era enorme ieri la situazione era meglio e speriamo che domani sia la stessa cosa, dobbiamo cercare di sfruttare al meglio la giornata di domani cogliendo al meglio ogni opportunità, io penso ancora che possiamo vincere, sì posso vincere“, queste le parole di Bottas ai microfoni Sky al termine delle qualifiche.

