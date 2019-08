Formula 1 – Bottas guarda il bicchiere mezzo pieno in Ungheria: “un peccato, ma non è stato un weekend facile”

Bottas positivo dopo le qualifiche del Gp d’Ungheria: le parole del finlandese dopo il secondo posto di oggi all’Hungaroring

Secondo tempo in qualifica oggi per Valtter Bottas. Nonostante un weekend difficile, rovinato da un problema tecnico alla sua monoposto e dal maltempo, il finlandese della Mercedes è riuscito a conquistare la prima fila, alle spalle solo di Max Verstappen, alla sua prima pole in carriera.

“Non è stata la situazione più semplice in questo weekend, mi sono perso tutte le libere 1 e ho potuto girare poco nelle 2, stamattina ho girato nelle libere 3 e piano piano ho raccolto sempre più fiducia,per fortuna non ho avuto grossi problemi di assetto e siamo riusciti a imparare di giro in giro durante qualifica”, ha affermato in conferenza stampa. “E’ un peccato aver perso la pole per un margine così piccolo, mi è successo spesso quest’anno, ma complimenti a Max e alla Red Bull. In Q3 ho avuto ottime sensazioni“, ha aggiunto Bottas prima di ammettere che avrebbe preferito la pole: “sarei stato molto più contento se fossi stato seduto al centro in questa conferenza“.

Valuta questo articolo