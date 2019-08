Formula 1, Vettel e quell’astio con Fernando Alonso: lo spagnolo smentisce Seb sui social [FOTO]

Ascoltate le parole del tedesco espresso in conferenza a Budapest, lo spagnolo ha voluto esprimere il proprio punto di vista sul loro rapporto

Stando alle parole di Sebastian Vettel espresse nel corso della conferenza stampa di Budapest, il rapporto con Fernando Alonso non è certamente quello che intercorre tra due amici di vecchia data.

Dichiarazioni chiare e nette quelle del tedesco, convinto di come lo spagnolo non lo veda di buon occhio. Sensazioni completamente errate seguendo la risposta del driver di Oviedo che, sui social, ha ammesso: “ho sentito le parole di Vettel, ma non è assolutamente vero. Abbiamo avuto sempre rispetto l’uno per l’altro e credo che ci sia un legame tra noi più profondo di quanto ci si possa aspettare. Mi rincresce il fatto che Vettel la pensi così. Credo che le sue parole siano state dettate soprattutto dalla particolarità della situazione, con la conferenza stampa che aveva preso un piglio piuttosto animato. Ripeto, però, che rispetto a quanto ha espresso Vettel le cose stanno all’esatto contrario”.

