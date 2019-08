Follia Conor McGregor! Offre il suo whisky a tutti ma un anziano rifiuta: ‘The Notorious’ lo prende a pugni [VIDEO]

Incredibile vicenda in arrivo direttamente da Dublino. Conor McGregor è finito nuovamente nei guai per un episodio accaduto diverse settimane fa, ma del quale i media hanno riportato notizia solo nelle ultime ore. Come si apprende dal video di alcune telecamere di sorveglianza finito sui social, il fighter irlandese ha colpito un anziano signore in un bar. Secondo la ricostruzione della stampa britannica, McGregor avrebbe offerto il whisky di sua produzione a tutti i presenti, ma il signore in questione si sarebbe rifiutato di berlo. Fra i due potrebbe essere volata anche qualche parola di troppo che, comunque, non giustifica la reazione violenta di ‘The Notorious’ che ha colpito l’uomo, pur senza gravi conseguenze, almeno all’apparenza. McGregor non è stato arrestato dalla polizia che ha inviato un fascicolo alle altre autorità competenti per la prosecuzione delle indagini.

Am I surprised that Conor McGregor, a bloke who fights in a cage for a living, lost his rag in a pub & cracked an old fella? No.

What I am surprised about is how many times he’s allowed to commit a crime, face no jail time and evade a criminal record!pic.twitter.com/yUh9BAKTKU

— Adam Catterall (@AdamCatterall) August 15, 2019