Flamengo, il presidente del club brasiliano allo scoperto: “vi svelo cosa mi ha detto Balotelli”

Il numero uno del club rossonero ha ammesso di essere sulle tracce di Balotelli, che avrebbe già dato il proprio assenso al trasferimento

Il Flamengo fa sul serio per Mario Balotelli, l’attaccante è finito nel mirino del club rossonero, deciso ad ingaggiare l’ex Marsiglia per rinforzare il proprio reparto offensivo.

In caso di fumata bianca, Super Mario sarebbe il primo giocatore italiano a vestire la maglia del glorioso club sudamericano, aprendo dunque una strada per i propri connazionali. Su questa operazione è intervenuto il numero uno del Flamengo Rodolfo Landim, confermando l’interesse per Balotelli: “è un grande giocatore, quando Marcos Braz e Bruno Spindel stavano andando in Europa ci siamo messi in contatto con Balotelli che si è dimostrato interessato a giocare al Flamengo. Senza dubbio è un grande giocatore, ma ne deve passare di acqua sotto ai ponti. Sono dati di fatto, lui è libero sul mercato ma non c’è nulla di più di quello che vi sto dicendo , la situazione non si è evoluta da allora”.

