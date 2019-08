Fiorentina, Joe Barone prepara la festa: “apriremo il Franchi per presentare Ribery, mi aspetto uno stadio pieno”

Il braccio destro del presidente Commisso ha parlato dopo l’arrivo di Ribery, annunciando che la presentazione verrà fatta al Franchi

E’ cominciato il primo giorno di Franck Ribery alla Fiorentina, il giocatore francese è sbarcato questa mattina a Firenze con un volo privato per poi dirigersi immediatamente a svolgere le visite mediche. Tanto entusiasmo tra i tifosi, che domani potranno accoglierlo come si deve al Franchi, dove avverrà la presentazione ufficiale alle ore 21.

Ad annunciarlo Joe Barone, braccio destro di Rocco Commisso: “questo è davvero un gran bel giorno, siamo tutti felici per l’arrivo di Ribery. Domani sera lo presenteremo a tutta la città, apriremo lo stadio Franchi perché tutti possano salutare Ribery, ci aspettiamo un Franchi pieno come merito questo campione. Il presidente lo saluterà venerdì, quando arriverà in città“.

