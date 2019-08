Calciomercato Fiorentina, Ribery è arrivato: le prime immagini del francese in maglia viola [FOTO]

Il giocatore francese è arrivato con un volo privato dalla Germania, adesso sosterrà le visite mediche e firmerà il nuovo contratto

Finalmente è arrivato, adesso la Fiorentina e i suoi tifosi non hanno più nulla da temere. Franck Ribery è sbarcato a Firenze con un volo privato proveniente da Monaco, polo viola addosso e subito sciarpa in mano per farsi immortalare con i nuovi colori appena atterrato in Italia.

“Sono contento, sono con la mia famiglia. Ho parlato da una settimana con la Fiorentina, anche con Toni e mi ha detto che la Fiorentina è un grande club e che la città è bella” le prime parole di Ribery ai social del club. “Sono contento perché mi piace, anche la lingua. Non è perfetta ma va bene così”. Tanti i fan presenti all’esterno dell’aeroporto per accogliere l’ex Bayern, entusiasta di iniziare questa nuova esperienza della sua carriera. Per Ribery adesso sono in programma le visite mediche e un volta ultimate, si procederà alle firme sui contratti e successivamente all’ufficialità.

