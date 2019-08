Fiorentina, Montella entusiasta di Ribery: “è riuscito a farmi rimettere le scarpette. Raphinha? Ci piace”

L’allenatore della Fiorentina ha commentato l’arrivo di Ribery, ammettendo inoltre l’interesse dei viola per Raphinha

Sono giorni intensi in casa Fiorentina, dove il clima è elettrico per l’arrivo di Franck Ribery. Nella serata di oggi il club viola aprirà le porte del Franchi per presentare il francese, ufficializzato ieri dopo una lunga trattativa con l’entourage del giocatore.

Ieri intanto Montella ha espresso il proprio entusiasmo ai microfoni di Sky Sport per l’ingaggio dell’ex Bayern Monaco, svelando anche un’altra trattativa: “siamo contenti di avere un giocatore così con noi, da parte sua c’è la voglia di esprimersi ad altissimi livelli. L’abbiamo sentito qualche giorno fa e aveva manifestato l’intenzione di rimettersi in gioco qui. E’ riuscito a farmi rimettere le scarpette, perché eravamo da soli all’allenamento, comunque sta bene. Presto si allenerà con la squadra; vedremo se giocherà contro il Napoli. Raphinha? E’ un calciatore interessante, per le caratteristiche che ha è un Ribery ma per la fascia opposta. Mi piace come profilo“.

