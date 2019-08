Casino Royale al Franchi, il Napoli cala il poker d’assi: una splendida Fiorentina tradita dalla difesa

La squadra di Ancelotti risponde colpo su colpo alla Fiorentina, prendendosi tre punti pesantissimi con un pirotecnico 3-4

Gol e spettacolo, emozioni e continui ribaltamenti di fronte. Fiorentina-Napoli è un film da vedere tutto d’un fiato, un romanzo appassionante e pieno di colpi di scena, concluso con una testata facile facile di Lorenzo Insigne che sancisce il 3-4 finale.

Gli azzurri si prendono successo e tre punti, i viola gli applausi dell’intero Franchi, estasiato per il gioco e il coraggio della squadra di Montella. Unico cruccio la difesa, un reparto in difficoltà al cospetto della velocità degli attaccanti di Ancelotti, tutti a segno nell’anticipo serale della prima giornata di Serie A. Bella e incompiuta la Fiorentina, che si sarebbe meritata certamente qualcosina in più al termine di un match giocato splendidamente in fase offensiva, soprattutto da parte di quei giovani capaci di scacciare qualsiasi timore reverenziale. Castrovilli e Vlahovic dimostrano di saperci stare con la maglia viola addosso, considerando la personalità e la determinazione mostrate nell’arco dei novanta minuti. Se la Fiorentina piace, il Napoli incanta. Una formazione perfetta, un complesso armonioso che inventa e conclude, sempre con i tempi giusti e con perfette scelte di tempo. L’iniziale svantaggio firmato Pulgar dura lo spazio di pochi minuti, quelli che bastano a Mertens e Insigne per ribaltare il risultato.

La testata di Milenkovic rimette le cose in parità prima della rete di Callejon, seguita dall’ultimo botta e risposta Boateng-Insigne che chiude la contesa. Una partita da far vedere e rivedere per bellezza e intensità, un match esaltato però anche dai numerosi errori in fase difensiva. Ma ben vengano queste distrazioni, una Serie A con tanti gol è proprio quello che ci vuole per riaccendere l’entusiasmo.

