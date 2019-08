Fiorentina-Napoli, Montella è una furia: “il rigore a Mertens? Quella è una simulazione e nessuno parla”

L’allenatore della Fiorentina ha parlato dopo la sconfitta subita contro gli azzurri, scagliandosi contro l’arbitro Massa per il rigore dato a Mertens

Una prestazione eccellente, che non è però servita alla Fiorentina per portare a casa tre punti nel match contro il Napoli. Gli errori della difesa viola sono costati cari alla formazione di Montella, che nel post gara non ha risparmiato una frecciata velenosa all’arbitro Massa.

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’allenatore della Fiorentina si è sfogato: “la regola che provoca il rigore iniziale per noi, non la capisco proprio. Non sono d’accordo con queste valutazioni, ma la regola è quella e quindi il rigore c’è. Ma mi spiegate il rigore a Mertens? Massa dice che ha visto fallo, ma il VAR cosa è lì a fare allora? Quella è una simulazione di Mertens e nessuno dice nulla! Senza Var magari certi errori li accetti, ma con la tecnologia no. Sono in 5, perché non la usano questo VAR? E vediamo di finirla con sta storia del Chiesa simulatore, chiaro? Tutti, addetti ai lavori e non. Federico non simula, altri magari sì. Non è l’errore ma è il ragionamento che fanno gli altri che fa arrabbiare. Spiegazioni a Massa? Lui l’ha visto nettamente il fallo su Mertens. Ma il VAR? Faccio fatica a capire. non ho mancato di rispetto all’arbitro, ho preso l’ammonizione per una reazione di impeto ma non c’è stata mancanza di rispetto verso la terna arbitrale”.

