Finals di Beach Volley, iniziato il countdown in vista dell’evento di Roma: definiti i due main draw

A Roma è iniziato il conto alla rovescia in vista delle Finals di beach volley in programma al Foro Italico dal 4 all’8 settembre, ultimo appuntamento di rilievo del calendario internazionale stagionale del beach volley. In attesa del ritorno nella Capitale delle stelle del panorama mondiale della disciplina sono state definite le prime 48 coppie (24 per ciascun tabellone) che comporranno i due main draw. A queste si aggiungeranno poi le 8 (per tabellone) provenienti dalle qualificazioni.

Tra le donne saranno tre le coppie italiane in gara: Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth (n° 18); Agata Zuccarelli e Gaia Traballi (n° 23); Arianna Barboni e Claudia Puccinelli (n° 24, wild card). A queste si aggiungeranno, nelle qualificazioni, altre due formazioni che beneficeranno anch’esse di wild card: le giovani atlete del Club Italia Chiara They e Dalila Varrassi; Sara Breidenbach ed Elena Colombi che in virtù della loro prima posizione nella classifica nazionale stilata dopo la tappa di Palinuro si sono guadagnate questa chance.

Anche tra gli uomini sono tre le formazioni italiane nel mai draw con Daniele Lupo e Paolo Nicolai inseriti come teste di serie n° 8; Adrian Carambula ed Enrico Rossi (n° 16) ed infine i gli azzurrini del Club Italia Jacob Windisch e Samuele Cottafava (n°24) inseriti con wild card e quest’anno vincitori della tappa 1 stella di Budapest. Nelle qualificazioni ci saranno Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta; i ragazzi del Club Italia Tobia Marchetto e Alberto Di Silvestre; Carlo Bonifazi e Fabrizio Manni (wild card ottenuta grazie al primo posto nella classifica nazionale).

