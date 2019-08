Il piccolo Mateo esulta per il gol del Betis: siparietto divertente in tribuna tra il figlio di Messi e Suarez [VIDEO]

Che ridere in tribuna con Leo Messi e la sua famiglia: il piccolo Mateo esulta per il gol della squadra avversaria, Suarez lo ‘rimprovera’ simpaticamente

Leo Messi non ha disputato le prime due partite della Liga col suo Barcellona a causa di un infortunio. Il calciatore argentino ha però dato tutto il suo supporto al gruppo, assistendo al match di domenica contro il Betis, in casa. n tribuna non sono mancati momenti davvero esilaranti: Leo ha portato con sè i suoi figli,che hanno assistito al match insieme anche a Suarez.

E’ il piccolo Mateo ad aver dato vita ad un simpaticissimo siparietto: il piccolo ha infatti esultato per un gol del Betis, venendo richiamato poi da Suarez in maniera ironica e divertita. Tante risate in tribuna per Messi, che ha poi in qualche modo consolato il figlio, resosi conto dell’errore.

Mateo Messi celebrating Real Betis scoring vs Barcelona This is hilarious 😂😂😂pic.twitter.com/aCiaPO3KPt — Football Stuff (@FootbalIStuff) August 26, 2019

