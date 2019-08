Ferrari, novità rivoluzionaria in arrivo a Maranello: per la prima volta la fabbrica verrà aperta al pubblico

Il Cavallino ha deciso di aprire per la prima volta le porte della fabbrica al pubblico, permettendo agli appassionati di respirare l’aria di Maranello

Novità rivoluzionaria in casa Ferrari, per la prima volta infatti la scuderia del Cavallino aprirà le porte di Maranello ai propri appassionati. Nel mese di settembre si terrà nella fabbrica della rossa l’esposizione ‘Universo Ferrari‘, dedicata al mondo del Cavallino.

Come prassi, i vertici della scuderia permettono ai propri clienti di ammirare in esclusiva e privatamente i nuovi modelli, ma questa volta potranno farlo anche i fan e gli appassionati, accedendo ad una struttura appositamente costruita a pochi passi dalla fabbrica. I visitatori potranno inoltre vedere la nuova SF90 Stradale (la supercar ibrida di serie presentata lo scorso maggio), per quella che sarà la prima europea per il grande pubblico, in via del tutto eccezionale al di fuori di un motor show internazionale.

