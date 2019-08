Felice Gimondi nel cuore, l’Italia del ciclismo lo omaggia: “gli sarà dedicato Il Lombardia”

Io mondo del ciclismo omaggia Felice Gimondi: dedicato all’ex campione italiano Il Lombardia del prossimo 12 ottobre

Sono passati due giorni dall’improvvisa scomparsa di Felice Gimondi: l’ex campione italiano si trovava a mare a Giardini Naxos quando è stato colpito da un malore. Il mondo del ciclismo è ancora a lutto, in attesa di poter dare a Felice Gimondi l’ultimo saluto, martedì nella sua Paladina, ma intanto non mancano gli omaggi.

I vertici di RCS Sport hanno già deciso di dedicare il Lombardia, che lui vinse due volte, nel 1966 e 1973, a Gimondi: “gli sarà dedicato il Giro di Lombardia di sabato 12 ottobre, che scatterà dalla sua Bergamo per concludersi a Como (e tornerà anche la salita finale del San Fermo della Battaglia, ndr). Già l’anno scorso Felice aveva dato via, quando aveva incontrato e abbracciato Valverde campione del mondo. E’ l’occasione migliore, e secondo me più giusta, per ricordarlo nella sua città e tra la sua gente“, le parole di Mauro Vegni alla ‘rosea’.

