Fabio Fognini e quella pazza idea dopo il ritiro: “Kyrgios ha talento, mi piacerebbe allenarlo”

Fabio Fognini apre ad una clamorosa ipotesi dopo il proprio ritiro: il tennista italiano potrebbe diventare coach di Nick Kyrgios

Intervistato da ‘Milenio’ durante il torneo di Los Cabos, Fabio Fognini ha rilasciato delle particolari dichiarazioni riguardanti il suo futuro dopo aver appeso la racchetta al chiodo. Il tennista italiano ha aperto alla possibilità di fare l’allenatore, non di un tennista qualsiasi, ma di quel mix di genio e follia che risponde al nome di Nick Kyrgios: “sono Fabio Fognini sia nei momenti positivi che negativi. Qualcuno dice che con una personalità diversa avrei potuto vincere di più, ma forse non avrei fatto quello che ho fatto. Cosa faccio dopo il ritiro? Quando smetto di giocare non viaggerò molto. Ma mi piacerebbe trasmettere la mia esperienza e conoscenza e Kyrgios penso sia molto talentuoso“.

Valuta questo articolo