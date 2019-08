F2 – Incidente shock a Spa: la reazione di Hamilton durante le interviste [VIDEO]

La reazione di Lewis Hamilton allo spaventoso incidente di Formula 2: il britannico preoccupato per le condizioni dei piloti coinvolti

Da Spa arrivano notizie shock: il 22enne pilota francese, Anthoine Hubert, è morto dopo il tragico incidente di questo pomeriggio avvenuto poco dopo il primo giro di gara-1 di Formula 2 in Belgio. Uno schianto spaventoso, che ha subito allarmato tutti per le condizioni dei piloti coinvolti. Gara cancellata e tutte le attività nel paddock sospese. Sul web circola intanto la reazione di Lewis Hamilton, che ha visto l’incidente dal maxi schermo mentre rispondeva alle domande dei giornalisti nel post qualifiche di F1.

Visibilmente provato in volto, allarmato per le condizioni dei giovani piloti coinvolti, Hamilton ha salutato educatamente i giornalisti per andare via per rispetto del momento delicato.

“Espero que esos chicos estén bien” Decía Hamilton mientras veía de reojo el accidente de la F2 cuando daba la entrevista en el corralito. pic.twitter.com/hl0H1ZD1Tu — 🏁【ALERTA RACING】 #BelgianGP 🇧🇪 (@AlertaRacing) August 31, 2019

