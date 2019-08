F1 – Verstappen suona la carica: “Spa è la mia gara preferita, in Belgio sono a casa. Sono pronto a ricominciare”

Max Verstappen pronto a tornare in pista dopo la pausa estiva: il pilota della Red Bull a Spa si trova a suo agio quasi come fosse ‘a casa’

Nel weekend i piloti di F1 sono pronti a rientrare in pista dopo la pausa estiva. Max Verstappen, autore di un’ottima prima parte di stagione, è deciso a ripartire più carico che mai. Del resto, le vittorie in Austria e Germania, nonchè le buone prove della Red Bull per tutto l’arco del campionato, possono solo far ben sperare.

Si ricomincia dal Belgio, una gara che Verstappen (olandese) sente quasi di casa. Ci saranno tanti tifosi orange a supportarlo in quella che, a suo dire, è la sua pista preferita in calendario: “il Belgio è un’altra gara di casa per me ed è sempre bello vedere così tanti fan che ci supportano. È stato bello fare una pausa e passare un po’ di tempo con la famiglia e gli amici prima di un altro periodo intenso, ma sono rinfrescato e non vedo l’ora di iniziare, soprattutto dopo che abbiamo avuto una serie di risultati così grandi prima della pausa. Spa è il mio circuito preferito del calendario, quindi è un ottimo inizio con la seconda metà della stagione. È sempre una bella sfida trovare il miglior compromesso, a Spa non c’è molto carico aerodinamico, ma le curve veloci sono davvero impressionanti e molto divertenti. L’anno scorso la curva Pouhon era vicina alla percorrenza al massimo, quindi sarà bello vedere cosa potremo fare con la nostra RB15. E poi non ci sono troppe curve a bassa velocità, puoi mantenere lo slancio su tutto il percorso. Sono pronto per tornare in macchina e non vedo l’ora di vedere quanto competitiva possa essere la seconda metà della stagione per noi”.

