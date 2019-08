Formula 1, Rosberg stuzzica la Mercedes: “sarebbe epico dare la macchina di Bottas a Fernando Alonso”

L’ex pilota tedesco ha sottolineato che gli piacerebbe vedere lo spagnolo al fianco di Hamilton il prossimo anno

E’ stato l’ultimo a battere Lewis Hamilton nel Mondiale, prima di ritirarsi e lasciare il proprio posto a Valtteri Bottas. Adesso il finlandese rischia di essere arrivato al capolinea e, per la sua sostituzione, il tedesco lancia una pazza idea che conduce nientemeno a Fernando Alonso.

Direttamente dal suo canale Youtube, Rosberg ha provato a stuzzicare la Mercedes: “penso che sia il caso di aprire una petizione per dare ad Alonso la seconda macchina Mercedes. Dobbiamo farlo tornare dalla pensione e metterlo su quella dannata monoposto al fianco di Lewis. Quanto sarebbe bello? Sarebbe epico. Si sta facendo largo la voce secondo cui questa sia per Bottas la fine della sua esperienza in Mercedes. Le ultime due gare del finlandese sono state piuttosto problematiche e penso che metteranno in macchina Ocon per il prossimo anno. Non credo però che abbiano già preso la decisione, è una linea molto sottile, ma credo che ora si stiano orientando verso il francese.

