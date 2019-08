Formula 1, Leclerc impara dai suoi errori: “ci sono cose che non mi piaciute, lavorerò per migliorare”

Parlando alla vigilia del week-end di Spa, il pilota monegasco ha fatto un bilancio della prima parte di stagione promettendo di migliorare e di non commettere più errori

La Formula 1 torna in pista per la seconda parte di stagione, che scatta con il Gran Premio del Belgio in programma sul circuito di Spa. La Ferrari è chiamata all’immediato riscatto, considerando il digiuno di vittorie di questo Mondiale 2019, che non ha mai visto un pilota di Maranello salire sul gradino più alto del podio.

Un trend negativo da invertire, come ha sottolineato Charles Leclerc alla vigilia del week-end belga: “sono felice della prima parte della mia stagione, anche se ci sono cose che non mi sono piaciute, errori che ho fatto e sui quali devo lavorare. Nelle vacanze ho staccato la spina provando a pensare a qualcosa altro, ora ci concentriamo nuovamente e lavoriamo duramente per ottenere i migliori risultati possibile“.

Valuta questo articolo