Formula 1, Hamilton cancella la Germania: “non voglio descrivere quel week-end, con il team ci siamo confrontati”

Il pilota della Mercedes ha cancellato il Gp di Germania, preferendo concentrarsi sul nuovo appuntamento di Budapest

L’obiettivo è dimenticare il Gp di Germania, riscattando la brutta prestazione di Hockenheim ben figurando a Budapest. La Mercedes ha subito l’occasione di lasciarsi alle spalle il week-end tedesco, il Gp d’Ungheria dà la possibilità al team campione del mondo di cancellare il disastro di sette giorni fa, anche se non sarà facile avere ragione di Red Bull e Ferrari.

Lewis Hamilton è pronto a tornare in pista, eliminando dalla sua mente il Gp di Germania: “se posso descrivere la domenica di Hockenheim in 3 parole? Preferirei-di-no! Sono concentrato su questo weekend, non ho alcun sentimento negativo da portarmi dietro, nessun peso dallo scorso weekend” le parole di Lewis ai microfoni di Sky Sport F1. “Domenica nera ad Hockenheim? Non capisco perchè il bianco deve essere identificato sempre con il buono e il nero con il cattivo. E’ stata una brutta giornata, ne sono consapevole, un weekend difficile, sono cose che capitano. C’è una varietà di aspetti che hanno contribuito al risultato. Il team si è riunito, tutti insieme abbiamo discusso in modo aperto e onesto, non sono sicuro che ciò accada da altre parti, essere così onesti e cercare di volgere le cose in positivo per fare degli aggiustamenti in vista di questo weekend“.

