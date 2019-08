Formula 1, la sorprendente ammissione di Gasly: “vi svelo come mi hanno retrocesso in Toro Rosso”

Il pilota francese ha svelato le modalità con cui Helmut Marko gli ha comunicato l’avvicendamento con Alexander Albon

La stagione di Pierre Gasly è cambiata nel corso della pausa estiva, il pilota francese infatti è stato retrocesso in Toro Rosso, lasciando il proprio sedile in Red Bull ad Alexander Albon.

Una scelta comunicatagli da Helmut Marko in maniera un po’ cruda, come sottolineato dallo stesso driver transalpino a Spa: “il dr. Marko mi ha chiamato alle 8.42 di lunedì 12 agosto. È stato un po’ uno shock e una grande delusione apprendere la sua scelta, soprattutto dopo quanto mi era stato detto sia prima che dopo il Gran Premio d’Ungheria. Ora è inutile pensare a questa decisione, fa parte del passato mentre il mio presente è ora in Toro Rosso e devo cercare di dare il meglio in queste ultime nove gare. Sono un ragazzo piuttosto competitivo e voglio essere al top della mia forma e fare del mio meglio. Mi sento abbastanza bene e sono motivato per lavorare bene con la squadra. Certo, all’inizio bisognerà nuovamente abituarsi alle procedure e al metodo di lavoro, ma sono pronto a dare il massimo”.

