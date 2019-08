Formula 1, Bottas schiacciato dalla pressione: il possibile addio alla Mercedes destabilizza il finlandese

Le parole di Wolff dopo il Gp d’Ungheria hanno acceso il dibattito su chi sarà il compagno di Hamilton nel 2020, Bottas sembra non reggere al momento la pressione dell’attesa

Una stagione molto migliore rispetto a quella passata potrebbe non bastare a Valtteri Bottas per difendere il proprio sedile, visto che la Mercedes starebbe pensando di sostituirlo con Ocon nella prossima stagione.

Due vittorie e quattro pole position non sembrano sufficienti al momento, soprattutto considerando le parole di Wolff successive al Gp d’Ungheria, relative al dualismo tra Bottas e Ocon per affiancare Hamilton nel 2020. Il finlandese non ha gradito particolarmente quelle dichiarazioni, men che meno la pressione venutasi adesso a creare intorno a lui: “non sono nervoso, ma indubbiamente mi farebbe piacere sapere che il team abbia preso la sua decisione, mentre oggi non posso fare altro che attendere. Sono contento della prima metà di stagione, decisamente migliore rispetto ad un anno fa, e credo di poter ancora progredire. In qualifica le cose vanno nella giusta direzione, ed anche in gara la situazione è migliorata, ma ci sono stati Gran Premi in cui sono state perse delle opportunità, a volte a causa della squadra e a volte per colpa mia. Di sicuro essere in una situazione contrattuale ancora in forse non aiuta mai. Non dico che domenica scorsa stessi pensando al mio futuro quando dopo il via siamo arrivati in curva 1, volevo vincere indipendentemente dalla mia situazione contrattuale, e ho preso qualche rischio. Poteva essere una gara completamente diversa, ma è andata male per qualche centimetro. Naturalmente quando ci si trova in una situazione come quella in cui sono oggi, e vuoi correre ancora in Formula 1, devi avere il piano B e possibilmente anche il piano C, quindi si, ho pensato anche ad altre soluzioni. È bello avere piani diversi, ma ora devo solo aspettare“.

