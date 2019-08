Formula 1, Binotto esalta Leclerc e Vettel: il team principal applaude i suoi piloti nonostante gli scarsi risultati

Il team principal della Ferrari si è soffermato sulla prima parte di stagione di Vettel e Leclerc, usando parole al miele per entrambi

La stagione vissuta fin qui dalla Ferrari non è certamente di quelle da ricordare, considerando che il team di Maranello è l’unico tra quelli al vertice a non aver ancora vinto una gara nel 2019.

Una situazione che preoccupa fino ad un certo punto Mattia Binotto, convinto di come la macchina stia crescendo così come l’affiatamento tra i suoi piloti. Interrogato da Motorsport.com sulle prestazioni di Leclerc, il team principal ha ammesso: “se guardo alla prima metà della stagione, tra gli aspetti positivi c’è la crescita molto buona di Charles. Ad inizio anno c’erano tante aspettative, e questo ha comportato molta pressione su di lui, sulle sue spalle, cosa inevitabile quando si guida una Ferrari e per di più nel suo caso parliamo di un pilota molto giovane. È un talento, lo sapevamo, ma a rendere la sua crescita molto positiva c’è la conferma che apprende dagli errori, e questo è l’aspetto più importante. Anche la sua collaborazione con il team ed il suo modo di supportare la squadra nello sviluppo della vettura, stanno migliorando gara dopo gara, giorno dopo giorno, e questo è un altro aspetto positivo di questa prima metà di Mondiale“.

Binotto si è poi soffermato anche su Vettel: “tra gli aspetti positivi metto anche Seb, anche se si può obiettare che ha commesso alcuni errori, ma lo vedo come positivo perché si confronta con Charles. Sono due buoni compagni di squadra, è molto intelligente e molto motivato, e penso che anche per lui avrebbe potuto essere molto più difficile questo inizio di stagione, ma nel complesso conosce il suo valore ed è abbastanza intelligente da capire l’intera situazione ed è molto inserito nella squadra, sa di essere un pilastro importante del nostro team per il presente e per il futuro”.

