Formula 1, Albon pronto per la nuova avventura in Red Bull: “è un grande passo, ma non mi preoccupo”

Il pilota anglo-thailandese esordirà al volante della Red Bull in occasione del Gran Premio di Spa, prendendo il posto di Gasly

Sarà un week-end molto particolare per Alexander Albon quello che sta per cominciare a Spa, l’anglo-thailandese infatti esordirà al volante della Red Bull, dopo l’avvicendamento con Pierre Gasly che farà il percorso inverso trasferendosi in Toro Rosso.

Un’occasione davvero da non perdere, come sottolineato dallo stesso pilota nel preview della scuderia di Milton Keynes: “non sono molti i piloti che hanno la possibilità di guidare una vettura in grado di vincere così presto nella loro carriera in Formula 1, quindi è una grande opportunità poter guidare per la Red Bull. E’ un grande passo, ma la factory è anche molto più vicina a casa mia e questo è utile. Sappiamo di cosa è capace la vettura, perché abbiamo visto cosa è stato in grado di fare Max quest’anno. Voglio vedere com’è rispetto a quella a cui sono abituato io, ma allo stesso tempo, so che questo fine settimana sarà la mia prima volta sulla macchina. Inoltre sto ancora imparando e migliorando come pilota, quindi sicuramente c’è molto altro da fare. So che la differenza principale sarà l’attenzione che ci sarà su di me, ma sto cercando di tenere i piedi per terra”.

Il salto in Red Bull non spaventa Albon: “mi sto solo concentrando sul lavoro che devo fare a Spa. Ascolterò ed osserverò molto. Abbiamo fatto più lavoro possibile al simulatore, quindi ora si tratta di analizzare le procedure con il team e conoscere tutti i ragazzi. Questo è un grande passo, ma penso di aver già fatto dei grandi salti, cogliendo le opportunità che si sono presentate, quindi non mi preoccupo. Sono concentrato e pronto per essere il più forte possibile in questa metà seconda metà della stagione. Spa non è di solito una pista favorevole per me, ma l’anno scorso sono salito sul podio in Formula 2, quindi è stato comunque buono. Inoltre, non sai mai cosa possa succedere con il meteo lì“.

