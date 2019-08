Formula 1, Hamilton sempre più verso il sesto titolo: la nuova classifica piloti dopo il Gp d’Ungheria

Il pilota della Mercedes allunga il proprio vantaggio sul compagno di squadra, avvicinandosi al sesto titolo iridato

Lewis Hamilton vince per la settima volta in Ungheria e fa un passo importante verso il sesto titolo iridato, il britannico infatti allunga ulteriormente sugli inseguitori portandosi a +62. Un margine davvero pazzesco a metà stagione, che permette al campione del mondo di andare con tranquillità in vacanza, per poi tornare ancora più concentrato in Belgio. Con il secondo posto di oggi, Max Verstappen si avvicina a Bottas, mentre Vettel allunga su Leclerc al quarto posto.

Ecco la nuova classifica dei piloti di Formula 1 dopo il Gp d’Ungheria

Hamilton 250

Bottas 188

Verstappen 181

Vettel 156

Leclerc 132

Gasly 63

Sainz 58

Raikkonen 31

Kvyat 27

Norris 24

Ricciardo 22

Stroll 18

Magnussen 18

Hulkenberg 17

Albon 16

Perez 13

Grosjean 8

Giovinazzi 1

Kubica 1

Russell 0

