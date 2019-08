Formula 1, la Mercedes ammette l’interesse per Max Verstappen: Toto Wolff esce allo scoperto

Il team principal della Mercedes ha ammesso di seguire con attenzione l’olandese, sottolineando però di non averne ancora parlato con il padre

La Mercedes è sulle tracce di Max Verstappen, il profilo del pilota olandese piace eccome a Toto Wolff, che ha ammesso di seguirne con attenzione la crescita.

Il team principal della scuderia di Brackley non ha voluto sbottonarsi, però dopo il Gp d’Ungheria ha comunque espresso il proprio gradimento nei confronti del driver della Red Bull. Interrogato sulla questione, Wolff ha confermato: “la storia della cena non è del tutto vera. Non abbiamo mai cenato insieme con Jos, al massimo abbiamo preso qualcosa da bere insieme. Abbiamo parlato di recente, ma lo facciamo spesso e non per un posto in Mercedes per Max nel 2020. Nessuno sa cosa accadrà su qualsiasi fronte, ma quello che posso dire è che ora Max è nel posto giusto alla Red Bull. Lui è cresciuto molto e non si sente mai da parte sua una parola fuori posto sulla squadra o sulla Honda. È un pilota che mi piace molto“.

