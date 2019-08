Formula 1, terminata la lunga pausa estiva si torna in pista per il Gp del Belgio: ORARI e DIRETTE TV di conferenza, qualifiche e gara

Il circus torna in pista per il primo Gran Premio della seconda parte di stagione, in programma in Belgio sul circuito di Spa

Tornano ad accendersi i motori in Formula 1, la lunga pausa estiva è terminata e i piloti sono pronti a tornare in pista per il Gran Premio del Belgio. Una gara ricca di storia e di fascino quella in programma sull’iconico circuito di Spa, dove non mancheranno di certo le emozioni e lo spettacolo in quello che sarà il primo appuntamento della seconda parte di stagione. L’intero week-end verrà trasmesso in diretta tv da Sky Sport F1, mentre su TV8 andranno in onda in replica sul digitale terrestre le qualifiche e la gara.

Ecco il programma completo:

Giovedì 29 agosto

Ore 15:00 – Conferenza stampa piloti in diretta su Sky Sport F1 HD

Venerdì 30 agosto

Ore 11:00 – Prove Libere 1 in diretta su Sky Sport F1 HD

Ore 15:00 – Prove Libere 2 in diretta su Sky Sport F1 HD

Sabato 31 agosto

Ore 12:00 – Prove Libere 3 in diretta su Sky Sport F1 HD

Ore 15:00 – Qualifiche in diretta su Sky Sport F1 HD

Domenica 1 settembre

Ore 15:10 – Gara in diretta su Sky Sport F1 HD

