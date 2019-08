Europei Tuffi – Bronzo per Marsaglia nel trampolino da 1 metro, solo decimo Giovanni Tocci

Il tuffatore azzurro si piazza al terzo posto nella gara dal trampolino di un metro, fermandosi alle spalle di Hausding e Kolodiv

L’Italia conquista la seconda medaglia in questa splendida giornata a Kiev, dove sono in corso gli Europei di tuffi. Dopo l’oro conquistato da Noemi Batki e Chiara Pellacani dalla piattaforma sincro dieci metri femminile, Lorenzo Marsaglia regala uno splendido bronzo alla selezione azzurra dal trampolino 1 metro uomini.

Primo podio europeo per l’atleta romano, capace di prendersi la medaglia grazie all’ultimo tuffo, utile per superare il britannico Houlden. Decimo invece l’altro italiano Giovanni Tocci, che aveva conquistato l’argento in questa specialità nella precedente edizione. Oro al tedesco Patrick Hausding, l’argento invece è andato all’ucraino Oleg Kolodiy.

