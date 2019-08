Europei Tuffi 2019 – Riccardo Giovannini in finale dalla piattaforma maschile: Larsen eliminato

Riccardo Giovannini raggiunge la finale della piattaforma maschile agli Europei di Tuffi 2019: Andreas Sargent Larsen eliminato

L’ultima giornata degli Europei di Tuffi 2019 regala la chance finale per una, difficile, medaglia per l’Italia. Riccardo Giovannini si qualifica per la finale dei tuffi dalla piattaforma maschile classificandosi 8°. Niente da fare per Andreas Sargent Larsen che chiude 13° e non raggiunge il lotto dei finalisti composto da: Sereda (Ukr), Shleikher (Rus), Barthel (Ger), Williams (Gbr), Auffret (Fra), Ternovoi (Rus), Dixon 8Gbr), Giovannini (Ita), Serbin (Ukr), Paradzik (Swe), Popovici (Rou), Massenberg (Ger).

