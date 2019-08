Europei Tuffi 2019 – Problemi alla schiena per Elena Bertocchi: salta la finale sincro 3 metri con Chiara Pellacani

Dopo aver saltato la finale dal trampolino da 1 metro, Elena Bertocchi dà forfait anche per la finale in sincro da 3 metri con Chiara Pellacani: ancora problemi alla schiena per la tuffatrice azzurra

Per Elena Bertocchi arriva un altro forfait. La tuffatrice azzurra chiude con l’amaro in bocca gli Europei di Tuffi 2019 dovendo rinunciare alle ultime due finali. Dopo il forfait di ieri nella finale dal trampolino da 1 metri, i problemi alla schiena non abbandonano Elena Bertocchi che non prenderà parte nemmeno alla finale in sincro da 3 metri nella quale, con Chiara Pellacani, aveva vinto l’oro europeo ad Edimburgo 2018.

