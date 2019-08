Europei Tuffi 2019 – Male le azzurre nella finale dalla piattaforma: 6ª Batki, 8ª Jodoin di Maria

Azzurre lontane dal podio nella finale degli Europei di Tuffi 2019: sesto posto per Batki e ottavo per Jodoin di Maria nella finale dalla piattaforma

Due prestazioni deludenti per le italiane presenti nella finale dalla piattaforma dei Mondiali di Nuoto 2019. Sesto posto per Noemi Batki con un totale di 275.10, mentre chiude addirittura ottava la giovane Sarah Jodoin di Maria con 266.40. Grande prova per l’Ucraina che porta a casa l’oro e il pass olimpico davanti al pubblico di Kiev con Lyskun (330 punti), davanti all’olandese Van Duijn (304.50) e alla russa Timoshinina (304.45).

SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE:

Valuta questo articolo