Europei Tuffi 2019 – Italia fuori dal podio nel sincro dalla piattaforma: Batki-Verzotto quarti, oro ai russi Beliaev-Minibaev

Si conclude con un quarto posto la finale dei tuffi in sincro dalla piattaforma per l’Italia agli Europei di Tuffi 2019 in corso di svolgimento a Kiev. La coppia azzurra, formata da Batki e Verzotto, ha chiuso ai piedi del podio totalizzando un punteggio complessivo di 286.44. Vince la medaglia d’oro la Russia con Beliaev/Minibaev 320.70, argento per Cheng/Williams (Gran Bretagna) con 303.60, bronzo per la Germania con Wassen e Fandel con 287.76.

